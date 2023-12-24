Турция начала спецоперацию в Ираке: причины и история конфликта

Турция начала специальную военную операцию на севере Ирака против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). URA.RU в своем материале собрало подробности этой истории.

Что из себя представляет Рабочая Партия Курдистана

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Организация была создана в 1978 году. Она борется за политические права курдов в Турции и стремится создать курдскую автономию. У РПК есть собственное военное крыло в лице Народных сил обороны. В Турции, Соединенных Штатах, ЕС и других странах партия признана террористической и запрещена.

История конфликта

Курды восставали против турецких властей с 1984 года. Они добивались автономии, и подобные гарантии в Турции им дал Севрский мирный договор от 1920 года, по которому предусматривалось создание независимого Курдистана. Однако Турция отказалась подписывать соглашение и спустя три года оно было заменено новым, Лозаннским договором, в котором про этот пункт совершенно забыли.

В итоге курды неоднократно конфликтовали с турками. В начале 2000-х боевые действия на юго-востоке Турции практически прекратились. Однако позже курдское сопротивление вновь активизировалось, что спровоцировало ряд военных конфликтов:

в январе 2018 года ВС Турции провели военную операцию «Оливковая ветвь» в городе Африн в Сирии. Ее целью была ликвидация курдских повстанческих группировок, которые располагались близко к юго-восточным границам Турции;

в январе 2019 года курдское население разгромило военную базу Турции в иракском городе Шаладзе;

в августе 2019 года президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что намерен приступить к реализации собственного плана военной операции к востоку от Евфрата на территории Сирии по ликвидации курдских отрядов самообороны;

в апреле 2022 года турецкая армия начала на севере Ирака операцию «Коготь-Замок» против боевиков РПК;

в ноябре 2022 года произошел теракт на одной из пешеходных улиц Стамбула. В ответ на взрыв турецкие войска развернули в Сирийском Курдистане боевую операцию «Коготь-меч».

Причины нового конфликта

Началу военной операции Турции в Ираке в декабре 2023 года предшествовала гибель шестерых турецких военных на севере Ирака. Они погибли в результате нападения со стороны боевиков РПК. Позднее в Минобороны Турции сообщили о гибели еще шестерых военных, а также о ранении одного солдата. В ответ 12 террористов были нейтрализованы в зоне турецкой операции на севере Ирака, а также на севере Сирии.

Как сейчас проходит спецоперация Турции в Ираке

Ночью 23 декабря 12 турецких бойцов были убиты в результате нападения со стороны боевиков РПК. Турецкий президент Реджеп Эрдоган сообщил, что страна не потерпит наличие «террористических образований» на севере Сирии и Ирака. После чего турецкое министерство национальной обороны сообщило о начале военных операций на севере Ирака против РПК.