Американский генерал сделал признание о провале ВСУ
Западные страны виноваты в провале контрнаступления Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс- главнокомандующего армией США в Европе генерала в отставке Бена Ходжеса.
«Я был разочарован тем, что контрнаступление Украины не привело к таким результатам, на которые мы все надеялись. И, честно говоря, к таким результатам, которые я предсказывал. Мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина потерпела неудачу», — сказал он.
Отмечается, то Запад не смог обеспечить Киев всем необходимым для наступления. В результате этого Украине не хватило военно-воздушной мощи, высокоточного оружия большой дальности и прочей техники.
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