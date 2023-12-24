Эксперт: Запад потерпел поражение на Украине, так как не обеспечил ее необходимым

НЬЮ-ЙОРК , 24 декабря. /ТАСС/. Запад не смог обеспечить Украину необходимыми мощностями и потому причастен к тому, что контрнаступление Киева не было успешным. Такое мнение выразил в пятницу бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес .

"Конечно же, я был разочарован тем, что украинское контрнаступление не привело к тем результатам, на которые мы все надеялись и которые я прогнозировал. Это мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина потерпела неудачу. Мы не смогли обеспечить их тем, на что они рассчитывали, включая военно-воздушные мощности, высокоточное оружие большой дальности и другие мощности, которые были нужны для успеха этого контрнаступления", - сказал он в YouTube-подкасте Silicon Curtain.