Украинские войска не смогли добиться результатов в ходе своего контрнаступления, потому что Запад не смог поставить Украине все необходимое. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в ходе беседы на шоу Silicon Curtain на YouTube. "Это мы, Запад, а не Украина потерпели неудачу", - сказал Ходжес. По его словам, западные страны не смогли обеспечить Вооруженные силы Украины тем, на что они рассчитывали, а конкретно военно-воздушными мощностями, высокоточным оружием большой дальности и "другими мощностями, которые были необходимы". Он также добавил, что был разочарован тем, что контрнаступление Украины не привело к результатам, "на которые мы все надеялись". 22 декабря советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ не дало того результата, который от него ожидали.