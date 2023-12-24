Украинский командир заявил, что ВСУ не могут справиться с отказниками на передовой

Многие отказники на фронте спокойно избегают какого-либо наказания из-за особенностей украинского законодательства. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на интервью командира 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады ВСУ Игоря Губаренко украинским СМИ. Так, по словам военнослужащего, потребуется от двух недель до целого месяца, чтобы привлечь того или иного солдата ВСУ к ответственности за невыполнение приказа. И даже после такого долгого разбирательства солдат по-прежнему может избежать наказания за счет "лазеек" в законе, пожаловался Губаренко. Ранее начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самоваров заявил, что Украине надо готовиться к тотальной мобилизации. Он отметил, что военный потенциал России может существенно повлиять на ход российско-украинского конфликта. До этого член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская пожаловалась на "качество" мобилизованных ВСУ, заявив, что украинским командирам трудно командовать бойцами, которые пришли на службу с болезнями или зависимостями.