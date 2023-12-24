Некоторые на Украине считают, что пора признать победу президента России Владимира Путина в конфликте, чтобы избежать худшего сценария для Киева, сообщил в беседе с каналом Politeka украинский политолог Вадим Карасев.

«Некоторые прямо заявляют: а не пора ли открыто провозгласить победу Путина, объявить его победителем в этой ситуации, чтобы не было хуже?», — заявил он.

По словам эксперта, конфликт завершен, и украинские Вооруженные силы, в отличие от армии России, не могут наступать. Единственный выход — проведение переговоров. Как указал политолог, мирное урегулирование так или иначе пройдет не на очень хороших для Киева условиях, однако власти скрывают это, чтобы «подсластить горькую правду».