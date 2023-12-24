Турция и Палестина обратились к МАГАТЭ из-за угрозы ядерного удара по Газе

Турция и Палестина обратились к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси на фоне заявления министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху о возможном ядерном ударе по сектору Газа, заявил палестинский посол в Австрии и постоянный наблюдатель Палестины при международных организациях в Вене Салах Абдель Шафи.

«Он, по сути, признал, что у Израиля есть ядерное оружие. Израиль всегда это отрицал. В этом свете не только Турция, но и наше правительство, наш министр иностранных дел, направили письмо генеральному директору Гросси», — сказал он ТАСС.

Дипломат отметил, что аналогичное обращение направил в адрес главы МАГАТЭ и генсек Лиги арабских государств. В агентстве пока не ответили на письма.

Шафи акцентировал внимание на том, что из всех ближневосточных стран лишь Израиль не вступил в Договор о нераспространении ядерного оружия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Израиль обладает ядерным оружием, но не признаёт это.

Он также сообщил, что предложил лидерам региональных стран провести конференцию по денуклеаризации в связи с разговорами о ядерном оружии Израиля.