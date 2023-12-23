На Западе рассказали о серьезной проблеме ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острый дефицит боеприпасов, который не могут восполнить страны НАТО, об этом рассказало издание Military Watch Magazine (MWM).

На Западе рассказали о серьезной проблеме ВСУ
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По его информации, темпы расходования снарядов значительно превышают производственные возможности западных союзников, критическое истощение запасов в странах Альянса создало серьезные проблемы.

Отправка американских боеприпасов в Израиль усугубила ситуацию, Вооруженные силы США испытывают все более острую нехватку некоторых категорий вооружений.

«Пока остается неясным, удастся ли выйти из тупика, в который зашел сенат США по вопросу утверждения нового пакета финансовой помощи Украине, но даже при наличии финансирования возможности его использования для закупки боеприпасов остаются ограниченными из-за истощения запасов за последние два года», — говорится в статье.

При этом издание отмечает, что российские военные оснащены лучше, чем в начале спецоперации, поскольку Москва существенно увеличила объемы производства вооружений за счет собственного оборонного сектора.

Названы перспективы нового наступления ВСУ

Ранее заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что власти в Киеве в частных разговорах признают отсутствие шансов на новое контрнаступление в ближайшее время.

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