IFQ: главком ВСУ Залужный может победить Зеленского на политической арене

Издание IL Fatto Quotidiano указало президенту Украины Владимиру Зеленскому на то, что главнокомандующий Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерий Залужный может одержать победу на выборах главы государства. В публикации отмечается, что Зеленский знает, что в случае отстранение Залужного от командования, а также пустить его на политическую арену, то главком ВСУ станет практически непобедим. Издание подчеркивает, что практически любое решение залежного раздражает Зеленского, а их конфликт уже вышел за границы Украины. IFQ добавляет, что в условия предстоящих выборов президента весной 2024 года все чаще происходят столкновения между теми, кто хочет видеть на посту главы страны Зеленского, и теми, кто стремится его заменить, возможно, на Залужного. До этого стало известно, что почти половина украинцев верят, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным есть разногласия. В разногласия между Зеленским и Залужным верит 43% украинцев, но только 8% из них считают ситуацию серьезной.

IFQ: главком ВСУ Залужный может победить Зеленского на политической арене
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