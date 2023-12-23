На Украине рассказали о побеге волонтеров за границу

Он сообщил, что речь идет о представителях организаций «Единая Украина» и «Аджалык». По словам Прокудина, они несколько раз покидали Украину для получения гумпомощи. В первый раз волонтеры доставили ее в страну, после чего они вновь уехали, но так и не вернулись, заявил он. Теперь сбежавших намерены привлечь к ответственности. Кроме того, подчеркнул Прокудин, волонтерам из этих организаций больше не будут выдавать разрешение на выезд из страны.