Российская армия взяла крупный город-спутник Донецка, сообщает ИА DEITA.RU.

Город Марьинка перешел под контроль России. Об этом сообщают военкоры и СМИ. После проведения зачисток противник выбит с окраин города. На стеле на въезде в населенный пункт к украинскому названию города подписано белым спреем - «Марьинка - русский город».

Последние позиции врага в этом городе взяты 5-й бригадой 1-го Донецкого корпуса. Таким образом, почти 10 лет эпопеи с этим городом-спутником Донецка завершились победой. Обеспечение безопасности столицы Донбасса идет полным ходом. Успех ВС РФ подтверждает и военный обозреватель Юрий Подоляка. На очереди - Авдеевка.

Кроме того, как сообщается, последние несколько дней боевые действия велись возле Новомихайловки. В разгаре подготовительные действия к решению вопроса с Угледаром.

Между тем, на успехи ВС РФ обратили внимание и в США. По информации The New York Times, будущий захват Авдеевки — стратегический успех России, поскольку город является стержнем украинской обороны в регионе. Его переход под русский контроль — это удар по моральному духу украинцев.