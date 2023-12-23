Bild: Россия может попытаться атаковать Европу зимой 2024/25 года

В разведывательной службе одной из европейских стран считают, что Россия может напасть на Европу зимой 2024/25 года. Об этом сообщает Bild. Источник издания предположил, что удар может быть нанесен в момент, когда США окажутся "без лидера", и смогут прийти на помощь европейским государствам не сразу. Речь идет о периоде между уходом с должности нынешнего президента США в начале ноября 2024 года и вступлением в должность его преемника в январе 2025 года. По словам неназванного сотрудника разведки, в Кремле надеются, что бывший президент Дональд Трамп вновь займет Белый дом, так как при нем "может произойти всё, что угодно". Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что между Западом и Россией начинается новая "холодная война". Министр обороны Германии Борис Писториус призвал к перевооружению Европы на фоне растущих угроз.