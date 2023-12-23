Названы перспективы нового наступления ВСУ

Переход ВСУ в наступление в 2024 году маловероятен, рассказали в статье для портала Conversation эксперты по международной безопасности Татьяна Маляренко и Стефан Вольф.

В конце 2022 года ситуация, казалось, была на стороне Украины. Активные действия ВСУ позволили вернуть под контроль населенные пункты на Купянском направлении, а также Херсон, напомнили обозреватели. В 2023 году Россия взяла Соледар в январе и Бахмут в мае.

Вместе с тем, по мнению аналитиков, пока нет признаков военной победы ни у одной из сторон. Также нет ясных перспектив прекращения огня, не говоря уже о урегулировании путем переговоров.

Так, президент России Владимир Путин заявил, что мира не будет, пока Россия не достигнет своих целей «денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса для Украины». Владимир Зеленский подчеркнул, в свою очередь, что его формула мира из десяти пунктов является единственным путем к справедливому и стабильному миру.

Кроме того, недавние опросы общественного мнения показали, что почти три четверти украинцев не желают идти на какие-либо территориальные уступки России в обмен на мир.

Тем не менее, перспектива еще одного года активных военных действий, нового наступления ВСУ остается маловероятной, подчеркнули эксперты.