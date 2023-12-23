Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезными проблемами в Харьковской области. Об этом заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос. "Меня беспокоит Купянское направление. Там реально достаточно серьезная проблема, как и на Лиманском направлении", - приводит РИА Новости слова Кривоноса. Генерал обратил внимание, что власти Украины не могут обеспечить армию необходимым количеством натренированных и обученных людей, а также нужным объемом вооружений. Отставной военный добавил, что ВСУ нечем отвечать на наступление российских войск, поскольку чиновники неспособны обеспечить выполнение мобилизационного плана. На этом фоне у российских войск на многих участках есть тактические успехи, признал Кривонос. До этого о сложной ситуации на фронте говорил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По словам украинского генерала, на Харьковском направлении военным приходится вести боевые действия в условиях превосходства российских войск как в вооружении, так и в количестве личного состава. А генерал Кривонос отмечал, что Россия Россия превосходит Украину по качеству подготовки частей и ведет грамотное формирование новых подразделений.