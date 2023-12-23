Военэксперт назвал самый «кусачий» род войск Украины

Главной задачей для Вооруженных сил России в зоне спецоперации является уничтожение украинских систем противовоздушной обороны, которые можно назвать самым «кусачим» родом войск ВСУ, высказался в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, необходимо уничтожать ПВО, чтобы российская авиация свободнее действовала над территорией боевых действий.

Военэксперт назвал самый «кусачий» род войск Украины
© Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Все небо над Украиной находится под контролем нашей ПВО, поэтому нужно думать не об F-16, а об уничтожении украинских систем ПВО — это главная задача для нас, первоочередная. Нравится нам, не нравится, но ПВО Украины «кусается», она довольно крепкая, им подкидывают Patriot — как угодно относитесь к этому комплексу, но это единственная, кстати, дальнобойная система ПВО у НАТО, Patriot очень опасен, — объяснил Дандыкин.

Эксперт добавил, что на вооружении у ВСУ также есть С-300 и другие системы, в том числе среднего радиуса, очень много переносных ракетных комплексов. Дандыкин предположил, что Украине передадут максимум 50 истребителей F-16, но не последних модификаций, поэтому российским войскам необходимо прежде всего думать об уничтожении ПВО.

Назван главный выгодоприобретатель от передачи F-16 Украине

О том, что военно-воздушные силы и система ПВО Украины уничтожены почти полностью, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал в марте 2022 года. По его словам, в тот момент из 180 комплексов ЗРК большой и средней дальности были выбиты 152.

С тех пор западные союзники неоднократно поставляли Киеву системы ПВО и боеприпасы к ним. Накануне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что для поставок Украине подготовят первые 18 истребителей F-16.

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