Военэксперт назвал самый «кусачий» род войск Украины

Все небо над Украиной находится под контролем нашей ПВО, поэтому нужно думать не об F-16, а об уничтожении украинских систем ПВО — это главная задача для нас, первоочередная. Нравится нам, не нравится, но ПВО Украины «кусается», она довольно крепкая, им подкидывают Patriot — как угодно относитесь к этому комплексу, но это единственная, кстати, дальнобойная система ПВО у НАТО, Patriot очень опасен, — объяснил Дандыкин.