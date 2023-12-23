Назван главный выгодоприобретатель от передачи F-16 Украине

Несколько стран НАТО пообещали передать Украине многофункциональные истребители F-16. Главным бенефициаром этих сделок станут Соединенные Штаты, пояснил в интервью News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

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По его мнению, не имеет значения, из какой страны будут отправлены самолеты. В любом случае, после их отправки, власти закажут у США истребители пятого поколения F-35. Это принесет прибыль предприятиям американского ВПК, которые постоянно нуждаются в новых инвестициях.

Таким образом, заметил эксперт, Пентагон получит новые заказы, а оплачивать их будут налогоплательщики страны, которая отправит истребители Киеву.

Дандыкин заметил, что украинские аэродромы подвергаются постоянным обстрелам. в связи с этим, у Украины могут возникнуть проблемы с размещением полученных бортов.