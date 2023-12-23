На Украине появится свой аналог электронных повесток

Министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал появление в стране электронных повесток в ТЦК (территориальные центры комплектации, аналог военкоматов в России). Заявление было сделано министром в интервью для издания "Суспільни новини" ("Последние новости").

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Уточняется, что сейчас механизм рассылки "приглашений" в ТЦК проходит пошаговую разработку.

"Мы проанализировали разные базы данных. Решаем, как эти данные учесть. Это военнообязанный, или военнослужащий, или уже ветеран? После учета — будет ли эта категория мужчин вообще направляться на военную службу или нет", - пояснил министр.

По словам Умерова, после согласования механизма рассылки приглашений, их получат украинские военнобязанные как в стране, так и за границей.

До этого в Днепре сотрудники военкомата стали вручать повестки в торговом центре.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В результате военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.