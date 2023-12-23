МО Турции сообщило о начале операции на севере Ирака против РПК

Министерство национальной обороны Турции в соцсети Х сообщило о проведении военной операций на севере Ирака против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) после гибели двенадцати своих военнослужащих. До этого сообщалось, что на севере Ирака в результате нападения со стороны боевиков РПК погибли шесть турецких военнослужащих. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не потерпит наличие "террористических образований" на севере Сирии и Ирака. Турецкое оборонное ведомство сообщило, что в столкновении с боевиками РПК в районе операции "Коготь-замок" погибли еще шестеро военнослужащих и один был ранен. Также в ведомстве отметили, что, по предварительным данным, в ходе столкновения были нейтрализованы 13 террористов. "Проводятся внезапные воздушные операции против выявленных целей", - говорится в публикации в соцсети Х. До этого силовики провели рейды в различных провинциях Турции по задержанию лиц, причастных к деятельности международной террористической организации "Исламское государство".