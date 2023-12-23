Конфликт между Россией и Украиной завершится переговорами. Такое мнение выразил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Василий Самовар, слова которого передает "Страна.ua". "2024-й будет намного тяжелее, чем 2023-й и 202-й вместе взятые. Я считаю, что этот конфликт закончится, и как любой конфликт в мире, переговорами", - заявил Самовар. Он также отметил превосходство России в средствах и мобилизационном потенциале. По его мнению, Россия гарантированно одержит победу, если конфликт продолжится в том же духе. 23 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что стратегия оказания помощи Украине со стороны Запада не сработала, и именно Россия будет диктовать условия на переговорах с Украиной. Американская газета The Nation писала, что Вашингтон должен заставить украинского президента Владимира Зеленского начать переговоры, так как у Киева нет шансов на победу в конфликте с Москвой.