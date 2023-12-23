Войска РФ нанести поражение ВСУ на Запорожском и Харьковском направлениях

Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам на Запорожском направлении, потери противника составили до 90 солдат, пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Подразделения российской группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 117-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Вербовое и Работино, уточнили в пресс-службе.