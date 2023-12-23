Войска РФ нанесли поражение ВСУ на Запорожском и Харьковском направлениях

Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам на Запорожском направлении, потери противника составили до 90 солдат, пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Подразделения российской группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 117-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Вербовое и Работино, уточнили в пресс-службе.

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Купянское и Краснолиманское направление

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Купянск и Терны (Харьковская область). ВСУ утратили гаубицу Д-30, два автомобиля, до 15 военнослужащих.

Подразделения группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении отразили две атаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Торское (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). ВСУ утратили до 150 наемников, солдат и офицеров, танк, два бронетранспортера, а также орудие Д-30.

Донецкое и Южно-Донецкое направление

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили 11 атак ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка (ДНР).

Противник утратил на этом направлении до 200 военнослужащих, четыре танка, в том числе один «Leopard-2», БМП «Bradley», три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены три САУ: «Krab», «Акация» и «Гвоздика», две гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили три атаки в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР). Противник за сутки утратил до 65-ти военнослужащих, три пикапа, САУ «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

Херсонское направление

На Херсонском направлении противник утратил до 100 военнослужащих, три автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-30.

Удары в 110-ти районах

Оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 110 районах. Расчеты ЗРК и операторы антидронных устройств сбили 36 беспилотников различных типов.

Итоги с начала СВО