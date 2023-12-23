Командир ВСУ Самовар: украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации

Начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Вооружённых сил Украины Василий Самовар заявил, что украинским гражданам необходимо готовиться к тотальной мобилизации в войска.

В интервью телеканалу «Днепр ТВ» он объяснил, что у Украины нет столько денег и ресурсов, как у России, а если Москва продолжит придерживаться нынешнего темпа по переходу экономики на военные рельсы, она достигнет успеха.

Именно поэтому, как отметил Самовар, украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации и к тяжёлой зиме.

«2024-й будет намного тяжелее, чем 2023-й и 2022-й вместе взятые», — цитирует его украинское издание «СТРАНА.ua».