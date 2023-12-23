Корабли ВМС и береговой охраны Индии движутся к судну, предположительно, атакованному БПЛА

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 декабря. /ТАСС/. Корабли Военно-морских сил и Береговой охраны Индии движутся к торговому судну MV Chem Pluto в Аравийском море, которое загорелось после предполагаемой атаки беспилотника. Об этом сообщили индийские ВМС.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил ранее об ударе беспилотника по судну у побережья Индии.

"Корабль индийской береговой охраны ICGS Vikram движется к торговому судну MV Chem Pluto в Аравийском море в 217 морских милях от побережья Порбандара после того, как оно сообщило о пожаре, предположительно, вызванном атакой беспилотника. На судне находится нефть. Оно направлялось в [индийский портовый город] Мангалуру из порта Саудовской Аравии", - указано в сообщении.