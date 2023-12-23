Военкор RT показал видео ударов танкистов по позициям ВСУ в Запорожской области
Военный корреспондент RT Валентин Горшенин показал видео, на котором танкисты Вооружённых сил России наносят удары по позициям украинских войск на Запорожском направлении.
Российский боец с позывным Арес сообщил, что при выполнении каждой боевой задачи приходится сталкиваться с FPV-дронами ВСУ.
ВС России используют динамическую защиту и решётки, которые ставятся на танки, для защиты от вражеских дронов.
Ранее сообщалось, что штурмовики Су-25 ударили на Краснолиманском направлении по опорным пунктам ВСУ.