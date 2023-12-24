Из граничащих с РФ районов Сумской области Украины вывезли почти 4 тыс. жителей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Почти 4 тыс. человек были эвакуированы из населенных пунктов Сумской области Украины, расположенных вдоль границы с Россией. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости" со ссылкой на администрацию региона.

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В июле руководство Сумской областной военной администрации объявило о решении начать подготовку к вывозу населения из пятикилометровой зоны вдоль границы с РФ.

Власти региона рассказали изданию, что к началу декабря в Сумской области были эвакуированы 3 679 человек, в том числе 679 детей. При этом состоялся вывоз всех жителей из 19 населенных пунктов. Всего же из приграничных районов области планируется эвакуировать 12 689 человек.

Украинские власти осуществляют перемещение населения, мотивируя это вопросами безопасности. В начале октября Министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины сообщило, что с апреля власти принудительно эвакуировали из Харьковской области, а также с контролируемых Киевом территорий ДНР и Запорожской области 856 детей, 79 из которых были вывезены из 17 населенных пунктов Купянского района Харьковской области. В конце ноября власти проинформировали о завершении эвакуации почти 300 детей из Купянского района.