Спецназ "Ахмат": ВСУ ударили фосфором по своим же позициям

ВСУ ударили фосфорными боеприпасами по своим же позициям. Об этом сообщает Telegram-канал отряда "Варвар", входящего в структуру спецназа "Ахмат".

"Поражает неосведомленность командования ВСУ, отработали фосфором по своим же позициям", - говорится в сообщении.

Российские бойцы также задались вопросом, кто сидит в штабе украинских войск и предложили поблагодарить тех, кто нанес этот удар.

Фосфорные боеприпасы относятся к зажигательному типу, содержащееся в них вещество выделяет едкий дым и вызывает серьезные ожоги.

Использование таких боеприпасов против военных целей внутри или в окрестностях населенных пунктов запрещено Женевской конвенцией 2006 года.