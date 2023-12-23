Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 10 реактивных ракет по Горловке

Украинские военнослужащие обстреляли город Горловку, расположенный на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как указано в публикации, атака произошла 23 декабря в 10:40 мск. При этом бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО), выпустив в сторону населенного пункта 10 ракет. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — "Газета.Ru") по направлению: 10:40 — населенный пункт Нелеповка — населенный пункт Горловка (Никитовский район)", — говорится в сообщении. Другие подробности о произошедшем в данный момент не уточняются. В частности, это касается типа примененного украинскими солдатами РСЗО и возможных последствий обстрела. В то же время в представительстве ДНР заявили, что всего в период с 9:20 по 10:45 мск бойцы ВСУ выпустили в направлении Горловки 36 боеприпасов. Речь идет о снарядах так называемого "натовского калибра", уточняется в публикации.