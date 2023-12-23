The Hill: наступление ВС РФ весной 2024 года может привести к падению Киева

Наступление российских войск в зоне боевых действий, которое может начаться весной 2024 года, приведет к падению Киева. Об этом пишет американская газета The Hill. По словам авторов материала, европейским странам не удастся в одиночку снабдить Вооруженные силы Украины (ВСУ) необходимой техникой и боеприпасами. Из-за отсутствия поддержки со стороны американского руководства Украина, скорее всего, ослабнет еще до начала наступления российских солдат. "На этот раз, возможно, Киев падет, а Зеленский будет вынужден бежать", — говорится в публикации. При этом журналисты указали, что до этого главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сравнил ситуацию в зоне конфликта с положением дел на фронте в годы Первой мировой войны. Более того, как отметили авторы статьи, летнее контрнаступление ВСУ не дало правительству страны и зарубежным партнерам желаемого результата. Согласно информации издания, за пять месяцев с начала контрнаступления украинские военные смогли продвинуться лишь на 17 км. При проведении соответствующих операций бойцам ВСУ сильно помешали российские минные поля и артиллерия, пояснили обозреватели. В связи с этим журналисты пришли к выводу, что теперь Вашингтон может не надеяться на проигрыш Москвы вне зависимости от количества выделяемых на помощь Киеву средств. На данный момент основной вопрос для США заключается в том, как предотвратить полное поражение украинских войск на поле боя, резюмировали авторы статьи.