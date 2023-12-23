В Германии спрогнозировали новую стратегию ВСУ после провала контрнаступления

«Войска истощены, боеприпасов не хватает. Таким образом, 2024 год, вероятнее всего, будет посвящен обороне и сбору новых сил», — говорится в материале издания. Как отмечают в газете, после контрнаступления стало ясно, что украинцы больше не смогут использовать ту же стратегию в 2024 году.