Российские войска перехватили инициативу на большей части зоны боевых действий с Украиной, пишет газета The New York Times.

© Парламентская газета

Как отмечает издание, за последние недели российская армия достигла успехов в зоне боевых действий, что побудило украинские власти рассмотреть возможность мобилизации до 500 тысяч человек в 2024 году.

«Недавние наступления России под Авдеевкой, а также вокруг других городов, таких как Купянск, Бахмут и Марьинка, также являются еще одним свидетельством того, что Россия твердо перехватила инициативу на большей части поля боя», — говорится в материале NYT.

Как заявил в интервью газете заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, сейчас ситуация на линии фронта Украины «сложная и постепенно ухудшается» «Без американских боеприпасов мы начинаем терять территорию, с трудом завоеванную этим летом», — сказал он.