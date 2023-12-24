ВМС Ирана получили морские крылатые ракеты "Талайе" и "Насир"

Иранские военно-морские силы (ВМС) пополнили свой арсенал крылатыми ракетами "Талайе" и "Насир", а также новыми вертолетными комплексами. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на командующего ВМС армии Ирана контр-адмирала Шахрама Ирани. Он отметил, что ракетный комплекс "Талайе" дальностью более тысячи километров умеет определять новые цели на всем протяжении полета. Морская крылатая ракета "Насир" способна бить по цели, расположенной на удалении более 100 км. Ранее стало известно, что в Иране будут разрабатывать новое поколение гиперзвуковых баллистических ракет. 3 сентября главнокомандующий военно-морских сил Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани заявлял, что эсминец Damavand 2, который скоро войдет в состав ВМС, будет оснащен гиперзвуковыми ракетами. До этого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи говорил, что западные страны пытаются создать помехи для Ирана по пути развития атомной программы.