Польша призвала перевести оборонную промышленность ЕС в кризисный режим

«Мы как новое польское правительство еще не ознакомились полностью с тем, что у нас есть на складах, и производственными мощностями, но мне кажется, что, это мое первое впечатление, что в Польше, как и во всей Европе, экономики, особенно военная промышленность, по-прежнему работают в режиме мирного времени, а нам нужно повысить их возможности до режима периода кризиса», — сказал Сикорский.