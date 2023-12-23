Российская армия удержала выгодные рубежи на Купянском направлении

Бойцы мотострелковых подразделений 6-й общевойсковой армии группировки «Запад» российских войск удержали выгодные рубежи обороны на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в министерстве обороны России, передает РИА Новости.

Российская армия удержала выгодные рубежи на Купянском направлении
© РИА Новости

Отмечается, что в ходе боя были ликвидированы малочисленная группа Вооруженных сил Украины и несколько мобильных средств огневой поддержки.

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Командир мотострелковой роты с позывным «Батя» рассказал, что российские штурмовики выбили украинских солдат из нескольких участков леса. Силы РФ закрепились на рубеже обороны и встретили сопротивление разрозненной группы. ВСУ пытались контратаковать, но не смогли отбить шквалистый огонь.

В свою очередь начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил ТАСС, что российские подразделения отразили семь атак на Купянском направлении, уничтожив два немецких танка Leopard 2.

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