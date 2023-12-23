Спецоперация на Украине 23 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 23 декабря 2023 года.

Минобороны России сообщило об уничтожении на купянском направлении опорного пункта ВСУ

Живую стену, опорный пункт и два бронетранспортера Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Запад» ВС РФ на купянском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, огонь по цели вели на расстоянии около 20 км осколочно-фугасными боеприпасами. Для ликвидации противника артиллеристы использовали взрыватели с задержкой, что позволяло взводить боеприпасы после попадания внутрь укрытия.

Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР, применив 45 различных боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, на донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, на горловском — пять обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. Семь гражданских лиц в Кировском районе Донецка получили ранения.

МО России сообщило о подавлении огневых позиций ВСУ и уничтожении пехоты возле Вербового

Российские десантники подавили огневые точки Вооруженных сил Украины и уничтожили пехоту в районе Вербового Запорожской области с помощью минометов. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве обороны РФ.