Российские мотострелки удержали выгодные рубежи обороны под Купянском

Мотострелки 6-й общевойсковой армии группировки «Запад» ВС РФ удержали выгодные оборонительные рубежи на купянском направлении. Об этом заявили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Мотострелки нанесли огневое поражение разрозненным штурмовым группам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. В ходе очередной неудачной атаки боевиков ВСУ были закреплены выгодные рубежи обороны», — уточнили в ведомстве.

Помимо живой силы ВСУ были ликвидированы несколько мобильных средств огневой поддержки. «Противник пытался контратаковать, но был дезориентирован на местности и не мог отбивать наш шквалистый огонь», — сообщил командир мотострелковой роты с позывным Батя.