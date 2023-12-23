Мобилизация: последние новости на сегодня 23 декабря 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 23 декабря 2023, в материале «Рамблера».

Из Грозного в зону спецоперации вылетела новая группа добровольцев

Новая группа добровольцев вылетела из Грозного в зону проведения специальной военной операции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Каждый из бойцов считает своим долгом присоединиться к борьбе с украинским нацизмом», — написал он.

Кадыров утверждает, что все эти добровольцы прибыли в Грозный из разных регионов РФ. С начала военного конфликта в Донбасс и на Украину отправили 36 тысяч патриотов, отмечает он.

В Краснодарском крае выселенной за долги семье выплатили 14 млн рублей

На Кубани семье солдата Аршака Мкртчяна, который погиб в ходе специальной военной операции, выплатили 14 миллионов рублей компенсаций после выселения за долги по ипотеке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевую прокуратуру.

Как говорится в сообщении, вдова и дети погибшего солдата уходили из квартиры после того, как суд расторгнул кредитный договор по инициативе банка. Жилое помещение взыскали. Затем за дело взялась и Генеральная прокуратура России, которая содействовала вдове Мкртчян в получении нового жилья. После этого в сентябре 2023 года Краснодарский краевой суд пересмотрел дело и отменил взыскание на квартиру.

Курганские власти определились с размером выплат семьям бойцов СВО

Семьи военнослужащих, сражающихся на Украине, получат адресную помощь на ремонт кровли, установку газового и электрооборудования и другие нужды. Размер выплат составляет от 10 до 70 тысяч рублей. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на постановление правительства.