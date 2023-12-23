ВС РФ отразили семь контратак ВСУ на купянском направлении

МОСКВА , 23 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки сил "Запад" отразили семь контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, уничтожив при этом два танка Leopard 2. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский .

"В ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили пять контратак штурмовых групп 14-й и 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах озера Лиман, Синьковка и Ивановка. Противник вынужден был отойти в южном и юго-западном направлениях", - сказал Зыбинский. По его словам, в направлении Жегловки и Тернов противник предпринял еще две контратаки, которые также были отражены.