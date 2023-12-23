Обещавший «накостылять» русским шведский офицер признал неправоту

Подполковник шведской армии Йоаким Паасикиви, обещавший победу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году, отбросил свой оптимизм и признал неправоту. Об этом пишет Samnytt.

В материале издания говорится, что «почти каждый вечер» шведские телезрители наблюдали за тем, как с экранов телевизоров Паасикиви уверенно обещал, что украинская армия «накостыляет русскому медведю».

Однако, обращает внимание Samnytt, в недавнем интервью газете Svenska Dagbladet офицер заявил, что «теперь все выглядит хуже». «Мне казалось, что дела у ВСУ обстоят лучше», — заявил он газете.

При этом Паасикиви не сожалеет, что позволил собственным надеждам скрашивать оценки перспектив Украины. Он объяснил это он желанием подарить шведам «радостную новость».