WP: украинские военные жалуются, что одной мотивации для наступления мало

Украинские военные жалуются на усталость и утверждают, что выиграть в конфликте только за счет мотивации нельзя. Об этом пишет американская газета Washington Post. "Ребята устали, очень устали. Они все еще мотивированы... Но нельзя выиграть войну только за счет мотивации", - сказал в интервью изданию один из бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). В материале отмечается, что ВСУ не хватает артиллерийских снарядов, из-за чего некоторые подразделения вынуждены отменять запланированные наступления. При этом со стороны российских войск они такой нехватки не замечают. Как пишет Washington Post, дефицит боеприпасов усиливает тревогу в Киеве, поскольку помощь от США и Европы задерживается перед надвигающейся зимой.