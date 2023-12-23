СМИ: Киев признал отсутствие шансов для контрнаступления ВСУ
Вооруженные силы Украины признают, что у них не хватит сил начать новое контрнаступление в ближайшее время. Такое мнение выразил немецкий журналист, заместитель главного редактора газеты Bild Пауль Ронцхаймер на своей странице в социальной сети X, передает URA.RU.
Он указал, что недавно встречался с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и рядом других высокопоставленных лиц Киева, которые ясно дали понять: заявления чиновников все меньше и меньше соответствуют объективной реальности.
«Те, кто говорил не под запись, очень четко обозначали основные проблемы: боеприпасы, призывники, растущее российское давление. На данный момент они едва ли видят шансы на украинские попытки наступления», — написал Ронцхаймер.
По его словам, высокопоставленные лица в Киеве откровенно признают: время начинает играть в пользу Москвы.
Журналист уверен, на Украине прекрасно понимают, что официальные слова президента Владимира Зеленского и его окружения очень далеки от реальности. Он призывает чиновников в Киеве, Европе и Германии публично говорить правду о положении Украины на фронте и международной арене, а также брать на себя больше ответственности в этом вопросе.