Вооруженные силы Украины признают, что у них не хватит сил начать новое контрнаступление в ближайшее время. Такое мнение выразил немецкий журналист, заместитель главного редактора газеты Bild Пауль Ронцхаймер на своей странице в социальной сети X, передает URA.RU.

Он указал, что недавно встречался с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и рядом других высокопоставленных лиц Киева, которые ясно дали понять: заявления чиновников все меньше и меньше соответствуют объективной реальности.

«Те, кто говорил не под запись, очень четко обозначали основные проблемы: боеприпасы, призывники, растущее российское давление. На данный момент они едва ли видят шансы на украинские попытки наступления», — написал Ронцхаймер.

По его словам, высокопоставленные лица в Киеве откровенно признают: время начинает играть в пользу Москвы.