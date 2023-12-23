Байден утвердил оборонный бюджет США на 2024 год в размере $886 млрд

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о военном бюджете США в размере $886 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Среди рекордного военного бюджета США до $800 млн предусмотрены на поддержку Украины. Документ предполагает ассигнования на оборонные нужды США, увеличенные примерно на 3% по сравнению с показателями прошлого года. Законопроект об ассигнованиях на национальную оборону Соединенных Штатов принимается конгрессом ежегодно. В этот раз за принятие проекта проголосовало 310 законодателей, против - 118. До этого Пентагон предупредил, что возможности оборонного ведомства США помогать Киеву будут исчерпаны 30 декабря, если дополнительное финансирование для Украины не будет одобрено конгрессом.