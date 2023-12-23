Кадыров сообщил, что из Чечни направились добровольцы в зону спецоперации

Глава республики Чечня Рамзан Кадыров заявил, что из Грозного вылетела новая группа добровольцев в зону специальной военной операции. Об этом о сообщил в своем Telegram-канале. "Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО вылетел самолёт с очередной группой добровольцев. Они прибыли в Грозный из разных уголков России", - сообщил Кадыров. Он также отметил, что с начала СВО из Чечни в зону боевых действий были отправлены 36 тысяч человек, 15,5 тысячи из которых прошли университет спецназа. Ранее Кадыров заявил, что бойцы мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны России вместе с 88-й бригадой Луганской народной республики проводят наступательные действия в районе Клещеевки. По его словам, атаки при помощи дронов "не дают спокойно вздохнуть" противнику в районе Клещеевки. До этого Кадыров сообщал, то Россия использует беспилотники для обнаружения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кременском направлении, чтобы уничтожать их опорные пункты. По его мнению, решение о стрельбе в небо военные могли принять в попытке скрыть свою позицию от беспилотников. Кадыров добавил, что дроны на Кременском направлении использует штурмовая группа спецназа "Ахмат".