В США сообщили о неожиданной победе России над НАТО

Россия разработала межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) нового поколения для нанесения стратегического ядерного удара, в то время как США не могут заменить свои устаревшие установки Minuteman III.

Об этом говорится в статье американского издания Military Watch Magazine, выдержки из которого приводит РИА Новости.

Авторы публикации, в частности, отмечают, что серьёзные трудности с разработкой новой ракеты повысили вероятность того, что Вашингтон будет вынужден полностью отказаться от развёртывания наземных баллистических ракет межконтинентальной дальности и вывести из эксплуатации арсенал Minuteman III без замены.

«Россия добилась больших успехов в создании такого вида вооружений, в то время как США делали упор на развитие подводных ядерных сил и стратегических бомбардировщиков», – пишет Military Watch Magazine.

Также отмечается, что Москва в отличие от Вашингтона, терпящего неудачи в этой отрасли ракетостроения, увеличивает количество полков «Ярс», а также модернизирует установки РС18-А, чтобы они могли нести гиперзвуковые планирующие аппараты «Авангард».

«Передовые технологии дают России огромное преимущество над потенциальным противником и делают её межконтинентальные ракеты наземного базирования самыми боеспособными в мире, резюмируется в материале», – резюмируют авторы статьи.