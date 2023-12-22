В Минобороны Украины выявили попытку хищения более $40 млн при закупке снарядов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Глава одного из главных управлений Минобороны Украины задержан за попытку хищения 1,5 млрд гривен (более $40 млн) при закупке артиллерийских снарядов. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

По данным следствия, задержанный в прошлом году подписал крупный контракт на поставку оптовой партии снарядов и, несмотря на возможность закупки товаров без посредников и наличие альтернативного контракта с тем же изготовителем на поставки по меньшей стоимости и без посредников, подтвердил первый контракт. В результате иностранной фирме-посреднику было перечислено 1,5 млрд гривен, что на 30% превышает стоимость прямого контракта.

Как сообщает СБУ, задержанный отстранен от исполнения служебных обязанностей, решается вопрос о предъявлении ему обвинений. Ему грозит до 15 лет тюрьмы, отметили в ведомстве.