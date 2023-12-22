Алаудинов: РФ поставит окончательную точку в СВО в 2024 году

«Я думаю, что следующий год, это будет год, когда мы окончательно поставим точку в СВО», — подчеркнул герой РФ, отметив, что, по его мнению, Россия де-факто уже одержала победу, а украинцы и мировые лидеры уже осознали, что произошел перелом. Теперь, считает Алаудинов, нужно «грамотно доделать свою работу, без больших потерь».