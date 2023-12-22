Группировки Ирака впервые заявили об атаке на объект Израиля в Средиземном море

Вооруженные шиитские группировки, входящие в коалицию "Исламское сопротивление Ирака" впервые объявили об атаке на значительный израильский объект в Средиземном море. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-центр сил сопротивления. "Исламское сопротивление Ирака", применяя необходимое вооружение, поразило важную израильскую цель", - указывается в публикации. По словам источника группировки, пожелавшего остаться анонимным, целью удара была платформа принадлежащего еврейскому государству газового месторождения Кариш в акватории Средиземного моря. Уточняется, что попутно с природным газом, запасы которого составляют примерно 50 млрд кубометров, там добывают и нефть. Согласно заверениям участников движения, главными задачами сопротивления по-прежнему остаются борьба против оккупации, поддержка палестинцев в секторе Газа и ответный ход Израилю за конфликт с Палестиной. В начале декабря "Исламское сопротивление Ирака" заявило, что с помощью беспилотников атаковало американские военные базы, расположенные в Сирии и Ираке.