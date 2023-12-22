Украинский пленный захотел воевать в СВО на стороне России

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Гринченко, сдавшийся вместе с сослуживцами в плен на запорожском направлении, заявил, что готов получить российское гражданство и хочет принять участие в специальной военной операции (СВО) на стороне России, где воюет его брат. Об этом сообщает РИА Новости.

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Боец рассказал, вся его семья проживает в России. До попадания на фронт он получил от украинских властей 14 повесток о мобилизации и скрывался, не желая воевать. По его словам, командиры ВСУ не имеют боевого опыта, «подразделение не было сформировано вообще, набралось только 15 человек».