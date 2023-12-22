ФРГ выделила новый пакет военной помощи Украине

Власти Германии приняли решение о выделении Украине нового пакета военной помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

По данным агентства, в него вошли более 30 тысяч снарядов, 2,5 тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметра, десять разведывательных беспилотников Vector с запчастями и две машины пограничной службы. Кроме того Берлин намерен передать Киеву две системы самозащиты AMPS для вертолетов, восемь грузовиков Zetros, несколько прицепов и полуприцепов, медикаменты.