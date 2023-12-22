Германия поставила Украине ЗСУ Gepard и дроны Vector

Германия за неделю поставила Украине три зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard и десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Vector. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, ФРГ поставила две бронированные машины Wisent 1, а также боеприпасы для всех видов поставленной техники, включая снаряды для танков Leopard 2A6.

Дополнительно сообщается, что Берлин заложил 8 миллиардов евро на поставки вооружений Украине. В общей сумме Германия выделила более 25 миллиардов евро Киеву, включая гуманитарную и финансовую сферы.