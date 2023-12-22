В МО Украины пообещали любым способом добрать солдат в ВСУ

Минобороны Украины планирует набрать необходимое число военных в армию любым способом, заявил спикер ведомства Илларион Павлюк.

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"Мы, конечно, заинтересованы набирать как можно больше людей механизмами рекрутинга. Но поскольку есть необходимость защитить государство, мы все равно доберем то количество людей, которое нужно, чтобы защитить Украину", – цитирует его РБК.

Вместе с тем спикер ведомства не назвал точное количество людей, которых планируют призвать на службу в ВСУ.

До этого главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный выступил в поддержку готовящегося законопроекта о мобилизации, однако он высказался против призыва женщин. Главком ВСУ предложил исключить из проекта некоторые пункты, включая взятие женщин. По его словам, это может спровоцировать массовый выезд женщин за границу.